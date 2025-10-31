Нова система оплати проїзду в Одесі підтримує різні платіжні сервіси, тому кожен може обрати зручний варіант.

Нова система оплати проїзду в Одесі запроваджена для підвищення зручності користування громадським транспортом. У міських трамваях і тролейбусах тепер можна оплатити поїздку за допомогою QR-коду, повідомляє Polieka.

Пасажири мають змогу використовувати картки будь-яких банків, що робить пересування містом простішим і швидшим.

Щоб скористатися сервісом, достатньо виконати кілька дій. Спочатку потрібно відсканувати QR-код, розміщений усередині салону транспортного засобу. Після сканування відкривається сторінка для здійснення оплати. Далі користувач обирає потрібний тип квитка — одноразовий, студентський чи учнівський.

Наступний крок — визначення способу розрахунку. Можна скористатися банківською карткою або сервісами Apple Pay і Google Pay. Після підтвердження платежу пасажир отримує електронний квиток на свій смартфон. Його наявність підтверджує оплату проїзду.

Завдяки цій системі більше не потрібно шукати готівку чи чекати решту. Усі операції виконуються онлайн, що економить час і робить поїздку комфортнішою.

Нова система оплати проїзду в Одесі підтримує різні платіжні сервіси, тому кожен може обрати зручний варіант. Такий підхід сприяє модернізації транспортної інфраструктури та створює більш зручні умови для пасажирів, які щодня користуються міським транспортом.

Крім того, в Одеській області повідомили про подорожчання проїзду, яке зачепило усі маршрути приміського сполучення.

У компанії пояснили, що таке рішення викликане зростанням витрат на утримання інфраструктури та обслуговування рухомого складу.

