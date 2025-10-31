Новая система оплаты проезда в Одессе поддерживает разные платежные сервисы, поэтому каждый может выбрать удобный вариант.

Новая система оплаты проезда в Одессе введена для повышения удобства использования общественного транспорта. В городских трамваях и троллейбусах теперь можно оплатить поездку с помощью QR-кода, сообщает Polieka.

Пассажиры могут использовать карты любых банков, что делает передвижение по городу проще и быстрее.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выполнить несколько действий. Сначала нужно отсканировать QR-код, расположенный внутри салона транспортного средства. После сканирования открывается страница для оплаты. Далее пользователь выбирает нужный тип билета – одноразовый, студенческий или учащийся.

Следующий шаг – определение способа расчета. Можно воспользоваться банковской картой или сервисами Apple Pay и Google Pay. После подтверждения платежа, пассажир получает электронный билет на свой смартфон. Его наличие подтверждает оплату проезда.

Благодаря этой системе больше не нужно искать наличные деньги или ждать остальных. Все операции выполняются онлайн, что экономит время и делает поездку более комфортной.

Новая система оплаты проезда в Одессе поддерживает разные платежные сервисы, поэтому каждый может выбрать удобный вариант. Такой подход способствует модернизации транспортной инфраструктуры и создает более удобные условия для ежедневно пользующихся городским транспортом пассажиров.

Кроме того, в Одесской области сообщили о подорожании проезда, которое задело все маршруты пригородного сообщения.

В компании объяснили, что такое решение вызвано ростом затрат на содержание инфраструктуры и обслуживанием подвижного состава.

Источник

