Місцевим мешканцям варто знати про введення обмежень руху транспорту у Львові, щоб уникнути незручностей.

Обмеження руху транспорту у Львові пов’язані з ремонтними роботами на водопроводі, повідомляє Politeka.

Тимчасові зміни у вигляді обмеження руху транспорту у Львові торкнулися вулиці Пимоненка. Раніше, у ніч з 28 на 29 жовтня, транспорт не міг проїжджати даною ділянкою в період з 23:00 до 06:00. Про це інформували у «Львівводоканалі».

Обмеження руху транспорту у Львові стосувалися ділянки, де Пимоненка прилягає до Зеленої. Водопостачання мешканцям під час робіт не вимикали, а маршрутки продовжували їздити, як і раніше.

Представники підприємства пояснили, що на ділянці між Пасічною, Зеленою та Пимоненка наразі замінюють майже 400 метрів старої труби діаметром пів метра. За їхніми словами, ця частина мережі є однією з головних у системі постачання води для району.

Завершити всі роботи планують до 21 листопада. До цього часу вздовж вулиці Зеленої, від торгового центру «Арсен» до будинку №149, можливі короткочасні заборони на проїзд, залежно від етапів виконання робіт.

Комунальники запевняють, що намагаються робити все максимально швидко, щоб не створювати заторів і зайвого дискомфорту для водіїв.

Нагадаємо, що дані роботи розпочалися ще з початку жовтня. Частину вулиці Пимоненка перекрили 10 жовтня для проведення капітального ремонту дороги. З того часу курсування на відрізку між Пасічною та Січинського заборонене.

Як уточнили у Сихівській районній адміністрації, робітники працювали без повного перекриття близько місяця, однак теперішній етап реконструкції вимагає закриття вказаної ділянки дороги, щоб безпечно завершити оновлення мережі.

