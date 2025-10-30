Місцеві мешканці у Львіській області переймаються процесами на ринку продовольства, адже експерти говорять про тенденції до дефіциту певних продуктів.

Дефіцит продуктів у Львівській області стосується м’яса свинини, повідомляє Politeka.

Зменшення поголів’я тварин і дефіцит пропозиції на внутрішньому ринку у Львівській області спричиняють те, що ціни на продукти йдуть вгору.

Основною причиною дефіциту продуктів у Львівській області є скорочення поголів’я свиней, чисельність яких узимку знизилася до 4,5 мільйона голів переважно у приватних господарствах.

Це створило нестачу на ринку та спровокувало стрімке зростання закупівельних цінників. За оцінками аналітика УКАБ Максима Гопки, від початку 2025 року вартість свинини зросла на 34%, а у річному вимірі на 60%.

У вересні вартість живої ваги свиней беконних порід коливалися від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону.

Через нестачу значно активізувався імпорт. Лише у серпні 2025 року до України було ввезено 4,6 тисячі тонн м’яса, що на 48% більше, ніж у липні.

Загалом за 8 місяців цього року поставки сягнули 14,9 тисяч тонн, що у 7,8 раза більше за аналогічний період 2024 року. Це найвищий показник із 2022 року.

До кінця року експерти прогнозують, що обсяги імпорту можуть перевищити 25 тисяч тонн, і більшість поставок очікується у другій половині року. Падіння вартості живця у країнах ЄС робить європейські ринки привабливими для українських компаній, а імпорт стає важливим джерелом м’ясної сировини.

Згідно з даними Держстату, на початок вересня 2025 року чисельність свиней в Україні становила 4,8 мільйона, що на 5% менше, ніж у аналогічний період минулого року, але на 7% більше, ніж у січні.

Попри приріст на 330 тисяч голів від початку року, пропозиція на внутрішньому ринку залишається обмеженою.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Львові: хто може розраховувати на прихисток.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Львові: які нововведення з'явилися.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львові: українцям пропонують зарплату від 30 тисяч.