Местные жители во Львовской области озабочены процессами на рынке продовольствия, ведь эксперты говорят о тенденциях к дефициту определенных продуктов.

Дефицит продуктов во Львовской области относится к мясу свинины, сообщает Politeka.

Уменьшение поголовья животных и дефицит предложения на внутреннем рынке в Львовской области влекут за собой то, что цены на продукты идут вверх.

Основной причиной дефицита продуктов во Львовской области сокращение поголовья свиней, численность которых зимой снизилась до 4,5 миллиона голов преимущественно в частных хозяйствах.

Это создало нехватку рынка и спровоцировало стремительный рост закупочных ценников. По оценкам аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 г. стоимость свинины выросла на 34%, а в годовом измерении на 60%.

В сентябре стоимость живого веса свиней беконных пород колебалась от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона.

Из-за нехватки значительно активизировался импорт. Только в августе 2025 года в Украину было ввезено 4,6 тысяч тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле.

Всего за 8 месяцев этого года поставки достигли 14,9 тысячи тонн, что в 7,8 раза больше аналогичного периода 2024 года. Это самый высокий показатель с 2022 года.

До конца года эксперты прогнозируют, что объемы импорта могут превысить 25 тысяч тонн и большинство поставок ожидается во второй половине года. Падение стоимости живца в странах ЕС делает европейские рынки привлекательными для украинских компаний, а импорт становится важным источником мясного сырья.

Согласно данным Госстата, к началу сентября 2025 года численность свиней в Украине составила 4,8 миллиона, что на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, но на 7% больше, чем в январе.

Несмотря на прирост на 330 тысяч голов с начала года, предложение на внутреннем рынке остается ограниченным.

