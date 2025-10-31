Местным жителям следует знать о введении ограничений движения транспорта во Львове во избежание неудобств.

Ограничения движения транспорта в Львове связаны с ремонтными работами на водопроводе, сообщает Politeka.

Временные изменения в виде ограничения движения транспорта во Львове затронули улицу Пимоненко. Ранее, в ночь с 28 на 29 октября, транспорт не мог проезжать по данному участку в период с 23:00 до 06:00. Об этом информировали во «Львовводоканале».

Ограничения движения транспорта во Львове касались участка, где Пимоненко прилегает к Зеленой. Водоснабжение жителям во время работ не выключали, а маршрутки продолжали ездить по-прежнему.

Представители предприятия пояснили, что на участке между Пасечной, Зеленой и Пимоненко заменяют почти 400 метров старой трубы диаметром пол метра. По их словам, эта часть сети является одной из главных в системе поставок воды для района.

Завершить все работы планируется к 21 ноября. К этому времени вдоль улицы Зеленой, от торгового центра «Арсен» до дома №149, возможны кратковременные запреты на проезд в зависимости от этапов выполнения работ.

Коммунальщики уверяют, что пытаются делать все максимально быстро, чтобы не создавать пробок и лишнего дискомфорта для водителей.

Напомним, что данные работы начались с начала октября. Часть улицы Пимоненко была перекрыта 10 октября для проведения капитального ремонта дороги. С тех пор курсирование на отрезке между Пасичным и Сичинским запрещено.

Как уточнили в Сыхивской районной администрации, рабочие работали без полного перекрытия около месяца, однако нынешний этап реконструкции требует закрытия указанного участка дороги, чтобы безопасно завершить обновление сети.

