Пропозиція на внутрішньому ринку залишається обмеженою, і дефіцит продуктів у Львівській області продовжує впливати на доступність м’яса для споживачів.

Дефіцит продуктів у Львівській області торкнувся свинини, повідомляє Politeka.

Скорочення поголів’я тварин та обмежена пропозиція на внутрішньому ринку провокують зростання цін на м’ясо та продукти з нього.

Головною причиною дефіциту продуктів у Львівській області експерти називають зменшення кількості свиней, чисельність яких узимку впала до 4,5 мільйона голів, переважно у приватних господарствах. Така ситуація призвела до нестачі товару на ринку та стрімкого підвищення закупівельних цін. За оцінками аналітика УКАБ Максима Гопки, від початку 2025 року свинина подорожчала на 34%, а у річному вимірі – на 60%.

У вересні ціни на живу вагу свиней беконних порід коливалися в межах 98–100 гривень за кілограм залежно від регіону. Через дефіцит значно зріс імпорт: у серпні 2025 року Україна отримала 4,6 тисячі тонн м’яса, що на 48% перевищує обсяги липня. Загалом за перші вісім місяців року поставки сягнули 14,9 тисяч тонн, що у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2024-го, і є найвищим показником з 2022 року.

Експерти прогнозують, що до кінця року імпорт може перевищити 25 тисяч тонн, при цьому більшість поставок очікується у другій половині року. Зниження вартості живця у країнах ЄС робить європейські ринки привабливими для українських компаній, а імпорт стає важливим джерелом м’ясної сировини.

За даними Держстату, на початок вересня 2025 року чисельність свиней в Україні становила 4,8 мільйона, що на 5% менше, ніж у той самий період минулого року, але на 7% більше порівняно із січнем. Попри приріст на 330 тисяч голів від початку року, пропозиція на внутрішньому ринку залишається обмеженою, і дефіцит продуктів у Львівській області продовжує впливати на доступність м’яса для споживачів.

