Дефицит продуктов во Львовской области затронул свинину, сообщает Politeka.

Сокращение поголовья животных и ограниченное предложение на внутреннем рынке провоцируют рост цен на мясо и продукты из него.

Главной причиной дефицита продуктов во Львовской области эксперты называют уменьшение количества свиней, численность которых зимой упала до 4,5 миллионов голов, преимущественно в частных хозяйствах. Такая ситуация привела к нехватке товара на рынке и стремительному повышению закупочных цен. По оценкам аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 года свинина подорожала на 34%, а в годовом исчислении – на 60%.

В сентябре цены на живой вес свиней беконных пород колебались в пределах 98–100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Из-за дефицита значительно вырос импорт: в августе 2025 года Украина получила 4,6 тысячи тонн мяса, что на 48% превышает объемы июля. В целом за первые восемь месяцев года поставки достигли 14,9 тысячи тонн, что в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го, и является самым высоким показателем с 2022 года.

Эксперты прогнозируют, что к концу года импорт может превысить 25 тысяч тонн, при этом большинство поставок ожидается во второй половине года. Снижение стоимости живца в странах ЕС делает европейские рынки привлекательными для украинских компаний, а импорт становится важным источником мясного сырья.

По данным Госстата, на начало сентября 2025 года численность свиней в Украине составила 4,8 миллиона, что на 5% меньше, чем в тот же период прошлого года, но на 7% больше по сравнению с январем. Несмотря на прирост на 330 тысяч голов с начала года предложение на внутреннем рынке остается ограниченным, и дефицит продуктов во Львовской области продолжает влиять на доступность мяса для потребителей.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ во Львове: кто может рассчитывать на убежище.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие нововведения появились.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров во Львове: украинцам предлагают зарплату от 30 тысяч.