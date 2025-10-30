ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оголосило нові локальні графіки відключення світла в області на період із 31 жовтня по 4 листопада 2025 року.

Енергетики попередили, де та коли в Київській області з 31 жовтня по 4 листопада 2025 року застосовуватимуть графіки відключення світла, повʼязані з профілактичними роботами в мережах, пише Politeka.

У пʼятницю, 31 жовтня, за даними ДТЕК, графіки відключення світла заплановано в таких населених пунктах:

Рокитне (вул. Ентузіастів, Освіти, Короленка, Цукровиків) – з 8:30 до 18:30 (такі ж обмеження повторяться в селищі і 3 листопада);

Антонівка (Вишнева, Дружби, Київська, Шевченка) – з 8:30 до 18:30;

Велика Димерка (Квітнева), Шевченкове (Кукси), Рожни (Літківська), частково Богданівка, Русанів – з 8:00 до 20:00 або з 9:00 до 19:00;

Боярка (Білогородська, Будівельна, Котляревського, Лінійна, МОлодіжна, Сагайдачного, Ярослава Мудрого та ін.), Тарасівка (Абрикосова, Хмельницького, Весняна, Відродження, Грушева, Довженка, Зелена, Гончара, Кленова, Княгині Ольги, Набережна та ін.) – з 8:00 до 14:00;

Вишневе (Балукова), Крюківщина (Балукова, Барвінкова, Бучанська, Лісна, Мічуріна, Нова, Польова, Привокзальна, Свободи, Словʼянська, Тарасівська, Ярова, Ленінградська площа, Невизначена, пров. Західний, Лісний, Новий, Південний) – з 8:00 до 20:00.

У селі Бендюгівка знеструмлення відбуватимуться 1 та 2 числа з 8:30 до 18:30 для будинків по вулицях Вишнева та Миру, повідомляє Politeka.

01.11 без електроенергії з 8:30 до 19:00 залишаться мешканці с. Мазінки (Миру, Лесі Українки, Шевченка) та Демʼянці (Кучеренка, Молодіжна, Слави, Центральна, Шкільна).

2 листопада графіки відключення світла в Київській області торкнуться частково сіл Дмитрівка та Капітанівка (з 8 до 20 години), 3 числа – Вовчків (з 8:30 до 19:00), Копачів (з 9:00 до 18:30), а 4 – Обухів і Нещерів (з 8 до 18).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про погіршення ситуації з дефіцитом продуктів: чого чекати найближчим часом.

Також Politeka повідомляла про новий графік руху транспорту: що зміниться для пасажирів у листопаді.

Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги.