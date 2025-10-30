Жителі кількох населених пунктів Запорізької області з 3 по 5 листопада залишаться без світла через графік відключення.

Графік відключення світла з 3 по 5 листопада у Запорізькій області введуть у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго", графік відключення світла з 3 по 5 листопада у Запорізькій області охопить Відрадне, Новоселище, Лемешинське та Августинівку.

У селі Відрадне 3.10 з 09:00 до 17:00 електропостачання буде припинене на таких вулицях: Вишнева 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 1721, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 2, 4, 6, 8, 10, 12, Профсоюзна 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Шевченка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

5.10 знеструмлення очікують у Новоселищі та Лемешинському. Електрики там не буде на всіх вулицях з 09:00 до 17:00. Причина робіт – технічне обслуговування електрообладнання, що має забезпечити стабільну роботу мереж у майбутньому.

Також у графік відключення світла з 3 по 5 листопада у Запорізькій області внесено Августинівку. У цьому населеному пункті 05.11.2025 з 09:00 до 11:00 та з 15:00 до 17:00 незручності відчують мешканці таких адрес:

Вишнева 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Дніпровська 2, 4а, 6, 6а, 8а, 8, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16а, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 74, 76.

Миру 54, 13, 15, 21, 23, 27, 31, 41, 43, 45, 47, 53, 56, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75, 12, 14, 16, 16а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 76, 78, 80, Молодіжна 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24.

Нагадаємо, що з огляду на постійні атаки на енергосистему в нашому регіоні можуть діяти стабілізіційні обмеження. Про них завжди повідомляють на сайті "Запоріжжяобленерго".

