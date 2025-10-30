Жители нескольких населенных пунктов Запорожской области с 3 по 5 ноября останутся без света из-за графика отключения.

График отключения света с 3 по 5 ноября в Запорожской области будет введен в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго", график отключения света с 3 по 5 ноября в Запорожской области охватит Отрадное, Новоселище, Лемешинское и Августиновку.

В селе Отрадное 3.10 с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено на таких улицах: Вишневая 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 1721, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 2, 4, 6, 8, 10, 12, Профсоюзная 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Шевченко 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

5.10 обесточивание ожидается в Новоселище и Лемешинском. Электричества там не будет на всех улицах с 09:00 до 17:00. Причина работ – техническое обслуживание электрооборудования, обеспечивающее стабильную работу сетей в будущем.

Также в график отключения света с 3 по 5 ноября в Запорожской области внесена Августиновка. В этом населенном пункте 05.11.2025 с 09:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00 неудобства испытают жители следующих адресов:

Вишнева 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Днепровская 2, 4а, 6, 6а, 8а, 8, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16а, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 74, 76.

Мира 54, 13, 15, 21, 23, 27, 31, 41, 43, 45, 47, 53, 56, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75, 12, 14, 16, 16а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 76, 78, 80, Молодіжная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24.

Напомним, что учитывая постоянные атаки на энергосистему в нашем регионе, могут действовать стабилизиционные ограничения. О них всегда сообщают на сайте "Запорожьеоблэнерго".

