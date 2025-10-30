Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області надається благодійним фондом «Карітас Львів УГКЦ», повідомляє Politeka.

Інформація про реалізацію програми доступна на офіційному сайті організації.

На базі Центру життєстійкості «Сильні разом» пропонується соціальна послуга, що спрямована на розвиток практичних умінь та психологічної стійкості громадян. Програма допомагає людям ефективно долати труднощі, відновлювати емоційний стан після стресових ситуацій та адаптуватися до змін у соціальному середовищі.

У роботі центру задіяна команда фахівців: соціальний менеджер, спеціаліст із соціальної роботи та практичний психолог. Вони проводять освітні тренінги, групові заняття, індивідуальні консультації та зустрічі взаємопідтримки для людей різного віку.

Основні напрямки роботи включають опрацювання персональних звернень, організацію сімейних заходів, групові заняття, а також психоосвітні програми для працівників медичних, освітніх, соціальних установ і представників релігійних чи громадських організацій.

Програми центру допомагають знижувати рівень стресу, подолати тривожність, розвивати впевненість, підтримувати сім’ї у кризових ситуаціях, опрацьовувати втрати та брати участь у групах взаємодопомоги, де учасники разом знаходять вихід із складних життєвих обставин.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Центр «Сильні разом» спрямований не лише на надання допомоги, а й на формування навичок самопідтримки, збереження внутрішнього балансу та впевненості у подоланні майбутніх труднощів.

