Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при поддержке Министерства социальной политики Украины и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области предоставляется благотворительным фондом "Каритас Львов УГКЦ", сообщает Politeka.

Информация о реализации программы доступна на официальном сайте организации.

На базе Центра жизнестойкости «Сильные вместе» предлагается социальная услуга, направленная на развитие практических умений и психологической устойчивости граждан. Программа помогает людям эффективно преодолевать трудности, восстанавливать эмоциональное состояние после стрессовых ситуаций и адаптироваться к изменениям в социальной среде.

В работе центра задействована команда специалистов: социальный менеджер, специалист по социальной работе и практический психолог. Они проводят образовательные тренинги, групповые занятия, индивидуальные консультации и встречи взаимоподдержки для людей всех возрастов.

Основные направления работы включают проработку персональных обращений, организацию семейных мероприятий, групповые занятия, а также психообразовательные программы для работников медицинских, образовательных, социальных учреждений и представителей религиозных или общественных организаций.

Программы центра помогают снижать уровень стресса, преодолеть тревожность, развивать уверенность, поддерживать семьи в кризисных ситуациях, прорабатывать потери и участвовать в группах взаимопомощи, где участники вместе находят выход из сложных жизненных обстоятельств.

Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при поддержке Министерства социальной политики Украины и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Центр «Сильные вместе» направлен не только на оказание помощи, но и на формирование навыков самоподдержки, сохранение внутреннего баланса и уверенность в преодолении будущих трудностей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили