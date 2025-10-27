Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати у вигляді спеціальних наборів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області продовжують надаватись Департаментом соціальної політики Дніпровської міської ради, пише Politeka.net.

Про це нагадали у прес-службі Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати у вигляді спеціальних наборів. Вони являють собою великі харчові бокси, до складу яких входять основні продукти тривалого зберігання.

Серед них — м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові страви з тушкованим м’ясом, а також чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем. Такий набір дозволяє людині або родині мати необхідний запас продуктів на певний час, не турбуючись про щоденне харчування.

Право на отримання цих наборів мають лише певні категорії громадян. Продуктові бокси видаються таким категоріям осіб: людям з інвалідністю, громадянам похилого віку, матерям із дітьми, дітям віком від трьох до вісімнадцяти років, а також законним представникам, які супроводжують дітей, недієздатних або частково дієздатних осіб.

Також це переселенці, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання — у шелтерах або гуртожитках, визначених міською владою як офіційні пункти розміщення ВПО.

Крім того, отримати продуктовий набір можуть внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Дніпровському міському центрі соціальних служб і отримують там послуги кризового або екстреного втручання.

Окремо зазначається, що переселенці, які нещодавно прибули до Дніпра, вперше звернулися для оформлення довідки ВПО та проживають у місцях тимчасового компактного проживання, але не належать до вищезазначених категорій, також можуть отримати продуктовий набір. Однак у цьому випадку допомога надається одноразово.

