Спеціалісти АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" попередили про нові локальні графіки відключення світла в області з 27 по 29 жовтня 2025 року.

Енергетики оголосили, які додаткові графіки відключення світла діятимуть у Дніпропетровській області з 27 по 29 жовтня 2025 року, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що в понеділок, 27 жовтня, в Дніпропетровській області графік відключення світла з 8:30 до 18:00 застосовуватимуть у селі Братське Новоолександрівської територіальної громади для будинків по вулицях Авіаційна та Зоряна.

У вівторок, 28 числа, обмеження діятимуть у місті Камʼянське з 8:00 до 18:00. У вказаний час без електроенергії залишаться мешканці вулиць Айвазовського, Олександра Алексєєнка, Дальня, Сорочинська, Звенигородська, повідомляє Politeka.

Крім того, за даними ДТЕК, у вівторок знестурмлення заплановано в межах Царичанської селищної територіальної громади. Обмеження триватимуть приблизно з 8 до 18 години в селищі Царичанка по вулицях Південна та Центральна.

А в середу, 29 жовтня, у звʼязку з профілактичними роботами в електромережах графіки відключення світла в Дніпропетровській області торкнуться села Межиріч – там приблизно з 8:00 до 18:30 без електроенергії залишаться будинки по вул. Сонячна, Яцуненка, Соборна, Зелена, Центральна, Сонячна, Мавринська, Широка, Молодіжна, Шевченка, Нечуя-Левицького, Степова, пров. Виконкомівський, Шкільний, Тихий.

