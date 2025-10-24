Специалисты АО "ДТЭК Днепровские электросети" предупредили о новых локальных графиках отключения света в области с 27 по 29 октября 2025 года.

Энергетики объявили, какие дополнительные графики отключения света будут действовать в Днепропетровской области с 27 по 29 октября 2025 года, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что в понедельник, 27 октября, в Днепропетровской области график отключения света с 8:30 до 18:00 будут применять в селе Братское Новоалександровской территориальной общины для домов по улицам Авиационная и Звездная.

Во вторник, 28 числа, ограничения будут действовать в городе Каменское с 8:00 до 18:00. В указанное время без электроэнергии останутся жители улиц Айвазовского, Александра Алексеенко, Дальняя, Сорочинская, Звенигородская, сообщает Politeka.

Кроме того, по данным ДТЭК, во вторник обесточивание запланировано в пределах Царичанской поселковой территориальной общины. Ограничения продлятся примерно с 8 до 18 часов в поселке Царичанка по улицам Южная и Центральная.

А в среду, 29 октября, в связи с профилактическими работами в электросетях графики отключения света в Днепропетровской области коснутся села Межирич – там примерно с 8:00 до 18:30 без электроэнергии останутся дома по ул. Солнечная, Яцуненко, Соборная, Зеленая, Центральная, Солнечная, Мавринская, Широкая, Молодежная, Шевченко, Нечуя-Левицкого, Степная, пер. Исполкомовский, Школьный, Тихий.

