Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області пропонує різноманітні напрямки, що дозволяє отримувати стабільний дохід та підтримувати професійну активність, повідомляє Politeka.

За інформацією порталу work.ua, у Кропивницькому компанія OKKO на вулиці Вокзальній, 14а, відкрила вакансії заправника та молодшого оператора АЗС. Пропозиції підходять для студентів і людей старшого віку на умовах повної зайнятості. Працівникам обіцяють зарплату 12 000 гривень і додаткові чайові. Основні вимоги: наявність паспорта та військового документа, пунктуальність, відповідальність та готовність працювати в колективі.

Ще одна вакансія надходить від компанії ЮГОС, яка працює в меблевій галузі з 1997 року. У Кропивницькому потрібен комірник. До обов’язків входять прийом і видача товарів, ведення документації, контроль правильного розташування продукції та підготовка відправлень. Вимоги до кандидатів — охайність, уважність, готовність навчатися та працювати в команді. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, заробіток 17 000 гривень, повний день і перспективу кар’єрного зростання.

На проспекті Винниченка, 1Б, мережа OKKO шукає продавця-касира та молодшого оператора АЗС. Основні завдання включають консультування клієнтів, облік продажів та підтримку чистоти на робочому місці. Зарплата становить 21 000 гривень плюс відсоток від реалізації. Працівникам гарантують навчання, підтримку колег і офіційне оформлення.

Отже, робота для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює сфери торгівлі та логістики, забезпечує стабільний дохід, соціальні та медичні гарантії, а також комфортні умови. Це дозволяє старшому поколінню залишатися активними й підтримувати професійні навички у дружньому колективі.

