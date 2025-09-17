Так безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області стають доступними для тих, хто потребує допомоги.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати через місцеві соціальні центри та гуманітарні штаби, повідомляє Politeka.

Допомога реалізується завдяки співпраці благодійних організацій та соціальних установ, що спрямовані на підтримку найвразливіших груп населення. Один із пунктів працює на базі Кіровоградського обласного соціального центру матері та дитини. Тут переселенці, зокрема літні люди, отримують тимчасовий прихисток, харчі, засоби гігієни та необхідні товари для побуту.

У приміщенні передбачено можливість приготування їжі, користування гарячим душем і ночівлю в безпечних та комфортних умовах. Благодійники забезпечують заклад дитячим харчуванням, постільною білизною та товарами першої необхідності.

Ще один центр підтримки працює на базі навчально-виховного комплексу №26 із дитячим юнацьким центром «Зорецвіт». За адресою Студентський бульвар, 21, від понеділка до п’ятниці з 9:00 до 17:00 можна отримати гарячі обіди, одяг, дитячі товари та набори продуктів для використання вдома. Така форма допомоги особливо важлива для літніх осіб, яким важко самостійно організувати повноцінне харчування.

Механізм отримання підтримки досить простий. Для поселення у соццентр матері та дитини потрібно попередньо зателефонувати за вказаним номером. У гуманітарному штабі достатньо звернутися до волонтерів у робочий час, щоб отримати продовольчі набори та інші необхідні речі.

Так безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області стають доступними для тих, хто потребує допомоги, забезпечуючи безпечні умови та підтримку для літніх людей і внутрішньо переміщених осіб.

