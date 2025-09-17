Так бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области становятся доступными для нуждающихся.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области можно получить через местные социальные центры и гуманитарные штабы, сообщает Politeka.

Помощь реализуется благодаря сотрудничеству благотворительных организаций и социальных учреждений, направленных на поддержку самых уязвимых групп населения. Один из пунктов работает на базе Кировоградского областного социального центра мамы и ребенка. Здесь переселенцы, в частности пожилые люди, получают временное убежище, продукты питания, средства гигиены и необходимые товары для быта.

В помещении предусмотрена возможность приготовления пищи, пользования горячим душем и ночлегом в безопасных и комфортных условиях. Благотворители обеспечивают заведение детским питанием, постельным бельем и товарами первой необходимости.

Еще один центр поддержки работает на базе учебно-воспитательного комплекса №26 с юношеским детским центром «Зорецвит». По адресу Студенческий бульвар, 21, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 можно получить горячие обеды, одежду, детские товары и наборы продуктов для использования дома. Такая форма помощи особенно важна для пожилых, которым трудно самостоятельно организовать полноценное питание.

Механизм получения поддержки достаточно прост. Для поселения в соццентр матери и ребенка нужно предварительно позвонить по указанному номеру. В гуманитарном штабе достаточно обратиться к волонтерам в рабочее время, чтобы получить продовольственные наборы и другие необходимые вещи.

Так бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области становятся доступными для нуждающихся в помощи, обеспечивая безопасные условия и поддержку для пожилых и внутренне перемещенных лиц.

