Работа для пенсионеров в Кировоградской области предлагает различные направления, позволяющие получать стабильный доход и поддерживать профессиональную активность, сообщает Politeka.

По информации портала work.ua , в Кропивницком компания OKKO на улице Вокзальной, 14а открыла вакансии заправщика и младшего оператора АЗС. Предложения подходят для студентов и людей постарше на условиях полной занятости. Работникам обещают зарплату 12 000 гривен и дополнительные чаевые. Основные требования: наличие паспорта и военного документа, пунктуальности, ответственности и готовности работать в коллективе.

Еще одна вакансия поступает от компании ЮГОС, работающей в мебельной отрасли с 1997 года. В Кропивницком нужен кладовщик . В обязанности входят прием и выдача товаров, ведение документации, контроль правильного расположения продукции и подготовка отправлений. Требования к кандидатам – аккуратность, внимательность, готовность учиться и работать в команде. Работникам предлагают официальное трудоустройство, заработок 17 тысяч гривен, полный день и перспективу карьерного роста.

На проспекте Винниченко, 1Б, сеть OKKO ищет продавца- кассира и младшего оператора АЗС. Основные задачи включают консультирование клиентов, учет продаж и поддержание чистоты на рабочем месте. Зарплата составляет 21000 гривен плюс процент от реализации. Работникам гарантируют обучение, поддержку коллег и официальное оформление.

Следовательно, работа для пенсионеров в Кировоградской области включает сферы торговли и логистики, обеспечивает стабильный доход, социальные и медицинские гарантии, а также комфортные условия. Это позволяет старшему поколению оставаться активным и поддерживать профессиональные навыки в дружественном коллективе.

