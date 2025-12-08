Государство продолжает предоставлять бесплатное жилье для оказавшихся в Полтавской области переселенцев и потерявших дом.

Программа "єОселя" стала одним из механизмов, благодаря которому предусмотрено бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области , сообщает Politeka.

В Украине начал действовать новый механизм в рамках инициативы "еселя", и он предусматривает бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области.

Благодаря государственной поддержке людям компенсируют значительную часть расходов по ипотеке. Это позволяет тем, кто потерял собственный дом, быстрее найти новое жилище и одновременно стимулирует развитие строительной отрасли.

Механизм смотрится так. Государство берет на себя 70% первого взноса по ипотеке, но не более 30% от общей стоимости квартиры. Кроме этого, компенсируются 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, однако не более 150 тысяч гривен в год.

Дополнительно можно получить до 40 тысяч на покрытие расходов, возникающих при оформлении ипотеки, включая страховые взносы и банковские комиссии.

Право на участие в программе имеют граждане со статусом внутренне перемещенных лиц, а также зарегистрированные в прифронтовых регионах и не имеющие дома на подконтрольной Украине территории.

Важно, что они не должны были отчуждать собственное здание в течение последних трех лет, кроме случаев, когда он остался на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий.

Условия кредитования в прогроме для переселенцев в Полтавской области отличаются в зависимости от категории. Для ВПЛ предусмотрено 7%.

Для военных, врачей, педагогов, ученых и представителей сектора безопасности, проживающих на прифронтовых территориях, ставка составляет 3%. Остальные жители этих регионов могут воспользоваться кредитованием под 7%.

Особое внимание уделено возрасту недвижимости. Максимальная стоимость объекта по программе составляет до 2 млн. грн. Для ВПЛ квартира или дом должны быть не старше 20 лет.

