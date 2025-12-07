Во время графика отключения газа в неделю с 8 по 14 декабря в Сумской области следует перекрыть устройства перед газовыми приборами.

Из-за плановых работ введены графики отключения газа на неделю с 8 по 14 декабря в Сумской области, однако они будут применены только в отдельных населенных пунктах, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Газмережи» Сумский филиал.

График отключения газа на 2 декабря в Сумской области вводится в нескольких территориальных общинах.

Сумской филиал компании «Газмережи» сообщил о ряде плановых работ, которые будут выполнены на территории Липоводолинского поселкового общества. В этой связи в нескольких населенных пунктах временно приостановят распределение природного газа. Газовики подчеркивают, что такие меры необходимы для поддержания стабильной и безопасной работы системы.

Первый этап работ намечен на 08 декабря 2025 года. Начиная с 05:00 и до 17:00 в этот же день, подача будет временно прекращена для жителей сел Семенивка, Новосеменивка и Кимличка.

Ограничение будет относиться ориентировочно к 402 потребителям. В селе Семеновка оно охватит улицы Героев Украины, Дружбы, Заречную, Захоролля, Молодежную, Новоселовку, Садовую, Центральную, Шевченка и Шкильну. В Новосеменовке газоснабжение будет приостановлено на улицах Вишневой, Заводской и Солнечной, а в селе Кимличка — на улицах Дружбы, Майданной, Мира, Солнечной, Спортивной, Шкильна и Ангела.

В этот же день, 08 декабря 2025 с 05:00 до 17:00, газораспределительная служба будет выполнять дополнительные плановые ремонты в других населенных пунктах общины.

Временное прекращение газоснабжения коснется села Мелешковка, где на ул. Веселый Подол, Выгоновщина, Молодежная и Юрковщина проживают 35 потребителей.

Также ограничения коснутся 65 потребителей в селе Красная Слобода — на ул. Духановка, Каштанова, Новоселица, Село и Хорол.

В селе Горьково газ будет отсутствовать на улице Вишневой, где расположены дома 23 потребителей.

Отдельно филиал сообщил о плановых газоопасных работах, которые будут проводиться 09 декабря 2025 года.

С 09:00 до 17:00 в селе Оленинское будет временно приостановлено распределение. Ограничение будет относиться к 159 потребителям.

Специалисты компании напоминают жителям, что при отключении газа следует перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками. «Газмережи» извиняется за временные неудобства и благодарит за понимание жителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах: объявлены детали поддержки.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области: украинцам оказывают новую поддержку, что об этом известно.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: названы критерии и условия для получения выплат.