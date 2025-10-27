Дефіцит продуктів у Київській області у 2025 році значно ускладнив доступ мешканців до основних товарів, повідомляє Politeka.

Найбільше подорожчали молочні вироби: літр молока зараз коштує близько 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла навіть за акційними пропозиціями починається від 73,70 грн. Експерт «Інфагро» Максим Фастєєв пояснює, що попри зростання поставок сировини, високий попит на білок і жири утримує ціни на стабільно високому рівні.

Скорочення європейських замовлень на українське масло також вплинуло на ситуацію. Первинна квота діяла до кінця липня, проте частина поставок тривала ще кілька тижнів. Зменшення експорту підвищило внутрішню пропозицію і частково стабілізувало ринок, однак виробники змушені були змінювати стратегії реалізації через збереження напруженості.

Додатково на вартість вплинуло сезонне падіння надоїв і накопичення запасів. У серпні середня ціна молока становила 41,5 грн за літр, а масло підскочило з 78 грн за 200 г до 102 грн. Органічні та фермерські продукти коштують на 10–20% дорожче.

Економіст Олег Пендзін пояснює, що високі тарифи пов’язані зі скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів і ростом витрат на корми та енергію.

«Менше корів означає менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе додаткове підвищення на 5–7%», — зазначає він.

Об’єднання фермерів здатне тимчасово знизити тиск на ринок.

Споживачам радять планувати закупівлі заздалегідь та користуватися акціями. Дефіцит продуктів у Київській області залишається серйозною проблемою, змушуючи населення адаптуватися до нових ринкових умов і шукати оптимальні способи придбання товарів.

Джерело: Фокус

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.