Дефицит продуктов в Киевской области в 2025 году значительно усложнил доступ жителей к основным товарам, сообщает Politeka.

Больше всего подорожали молочные изделия: литр молока сейчас стоит около 39-45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла даже по акционным предложениям начинается от 73,70 грн. Эксперт «Инфагро» Максим Фастеев объясняет, что, несмотря на рост поставок сырья, высокий спрос на белок и жиры удерживает цены на стабильно высоком уровне.

Сокращение европейских заказов на украинское масло также повлияло на ситуацию. Первоначальная квота действовала до конца июля, однако часть поставок продолжалась еще несколько недель. Уменьшение экспорта повысило внутреннее предложение и частично стабилизировало рынок, однако производители вынуждены были изменять стратегии реализации из-за сохранения напряженности.

Дополнительно на стоимость повлияло сезонное падение надоев и накопление запасов. В августе средняя цена молока составила 41,5 грн. за литр, а масло подскочило с 78 грн. за 200 г до 102 грн. Органические и фермерские продукты стоят на 10–20% дороже.

Экономист Олег Пендзин объясняет, что высокие тарифы связаны с сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом затрат на корма и энергию.

«Меньше коров означает меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможно дополнительное повышение на 5–7%» , — отмечает он.

Объединение фермеров способно временно снизить давление на рынок.

Потребителям советуют планировать закупки заранее и пользоваться акциями. Дефицит продуктов в Киевской области остается серьезной проблемой, заставляя население адаптироваться к новым рыночным условиям и искать оптимальные способы приобретения товаров.

Источник: Фокус

