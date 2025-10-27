У період проведення робіт на деяких ділянках доріг буде частково обмежено рух транспорту у Львові.

Введено обмеження руху транспорту у Львові через продовження робіт на кількох важливих вулицях міста, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

У Львові на вулиці Івана Франка розпочалися роботи з оновлення пошкоджених делініаторів — спеціальних розмежувальних елементів, що розділяють смуги руху транспорту. Ремонт виконується на відрізку від будинку № 89 до вулиці Шота Руставелі.

Згідно з планом робіт, уже з 27 жовтня ремонтна бригада розпочне заміну делініаторів на наступній ділянці — від вулиці Франка, 91 до середньої загальноосвітньої школи № 27. Роботи на цій частині триватимуть орієнтовно два тижні, після чого вулиця буде повністю відкрита для проїзду транспорту.

У період проведення робіт на вказаних ділянках буде частково обмежено рух транспорту у Львові.

Усі автомобілі тимчасово курсуватимуть по смузі громадського транспорту, що може спричинити певні затримки та зниження пропускної здатності дороги. Водіїв закликають заздалегідь планувати свої маршрути та, за можливості, обирати об’їзні шляхи, аби уникнути заторів.

Представники районної адміністрації уточнили, що нові делініатори виготовлені з міцної гуми і мають меншу форму, ніж попередні конструкції. Таке рішення дозволить не лише поліпшити організацію дорожнього пересування, а й забезпечити безперешкодний проїзд усіх типів трамваїв, зокрема й тих, що нещодавно надійшли до міста від європейських партнерів.

Під час виконання ремонтних робіт на місці буде встановлено необхідні дорожні знаки, огородження та попереджувальні елементи безпеки, аби забезпечити комфортний і безпечний рух пішоходів та водіїв. Після завершення усіх робіт дорожнє покриття впорядкують, а тимчасові огорожі демонтують.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року у Львові: коли чекати на тепло.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Львівській області: які розцінки тепер.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: який товар може різко зникнути з прилавків.