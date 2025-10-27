В период проведения работ на некоторых участках дорог частично ограничено движение транспорта во Львове.

Введено ограничение движения транспорта во Львове из-за продолжающихся работ на нескольких важных улицах города, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

Во Львове на улице Ивана Франко начались ремонты по обновлению поврежденных делиниаторов – специальных разграничительных элементов, разделяющих полосы движения транспорта. Ремонт производится на отрезке от дома № 89 до улицы Шота Руставели.

Согласно плану работ, уже с 27 октября ремонтная бригада приступит к замене делиниаторов на следующем участке — от улицы Франко, 91 до средней общеобразовательной школы № 27. Работы на этой части будут продолжаться ориентировочно две недели, после чего улица будет полностью открыта для проезда транспорта.

В период проведения на указанных участках частично будет ограничено движение транспорта во Львове.

Все автомобили будут временно курсировать по полосе общественного транспорта, что может повлечь задержки и снижение пропускной способности дороги. Водителей призывают заранее планировать свои маршруты и, по возможности, выбирать объездные пути, чтобы избежать пробок.

Представители районной администрации уточнили, что новые делиниаторы изготовлены из прочной резины и имеют меньшую форму, чем предыдущие конструкции. Такое решение позволит не только улучшить организацию дорожного передвижения, но и обеспечить беспрепятственный проезд всех типов трамваев, в том числе недавно поступивших в город от европейских партнеров.

При выполнении ремонтных работ на месте будут установлены необходимые дорожные знаки, ограждения и предупредительные элементы безопасности, чтобы обеспечить комфортное и безопасное движение пешеходов и водителей. После завершения всех работ дорожное покрытие приведет в порядок, а временные ограждения демонтируют.

