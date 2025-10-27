У Харківській області триває реалізація соціальних програм гуманітарної допомоги для вразливих груп населення, зокрема й пенсіонерів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює кілька важливих напрямів, повідомляє Politeka.

Як йдеться в розділі актуальних проєктів на офіційному сайті Карітасу, це ремонт пошкодженого житла та надання соціального догляду вдома.

Перш за все, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається у вигляді відновлення житла для вразливих домогосподарств. Його мета полягає у тому, щоб підтримати тих, чиї будинки або квартири були пошкоджені внаслідок бойових дій.

Малі та середні ремонти передбачають заміну або відновлення конструкцій будівель, які зазнали незначних руйнувань. Йдеться про розбиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі, стіни чи стелі.

Право на отримання такої підтримки мають мешканці Харкова та Ізюму, оселя яких залишилася придатною для проживання. Заявники повинні належати до однієї з категорій вразливості.

Це особи з інвалідністю, люди похилого віку віком від 60 років, самотні матері або батьки, багатодітні родини, вагітні жінки чи матері з дітьми до трьох років, а також тяжкохворі громадяни.

Ще один напрям гуманітарної допомоги пенсіонерам у Харківській області стосується підвищення якості життя людей, які потребують постійного догляду.

Проєкт надає підтримку самотнім літнім людям, невиліковно хворим і внутрішньо переміщеним особам, яким необхідна стороння підтримка. Команда професійних соціальних працівників допомагає людям залишатися у власних домівках якомога довше, надаючи щоденне піклування та консультації.

