В Харьковской области идет реализация социальных программ гуманитарной помощи для уязвимых групп населения, в том числе и пенсионеров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает несколько важных направлений, сообщает Politeka.

Как говорится в разделе актуальных проектов на официальном сайте Каритаса, это ремонт поврежденного жилья и предоставление социального ухода на дому.

Прежде всего гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в виде восстановления жилья для уязвимых домохозяйств. Его цель состоит в том, чтобы поддержать тех, чьи дома или квартиры были повреждены в результате боевых действий.

Малые и средние ремонты предусматривают замену или восстановление конструкций зданий, подвергшихся незначительным разрушениям. Речь идет о разбитых окнах, дверях, поврежденных кровлях, стенах или потолках.

Право на получение такой поддержки имеют жители Харькова и Изюма, жилье которых осталось пригодным для проживания. Заявители должны относиться к одной из категорий уязвимости.

Это лица с инвалидностью, пожилые люди от 60 лет, одинокие матери или родители, многодетные семьи, беременные женщины или матери с детьми до трех лет, а также тяжелобольные граждане.

Еще одно направление гуманитарной помощи пенсионерам в Харьковской области касается повышения качества жизни людей, нуждающихся в постоянном уходе.

Проект оказывает поддержку одиноким пожилым людям, неизлечимо больным и внутренне перемещенным лицам, которым необходима посторонняя поддержка. Команда профессиональных социальных работников помогает людям оставаться в собственных домах как можно дольше, предоставляя ежедневную заботу и консультации.

