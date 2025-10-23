Міська влада закликає пасажирів звертати увагу на новий графік руху транспорту в Харкові й заздалегідь планувати свої поїздки відповідно до нового графіка.

Новий графік руху транспорту в Харкові стосується кількох популярних маршрутів, якими користуються жителі міста та гості, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у прес-службі міської ради.

З 23 жовтня у місті набуде чинності новий графік руху транспорту в Харкові, який стосується автобуса №140е, який обслуговує один із популярних міських маршрутів. Про це поінформували у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Як зазначили у відомстві, зміни запроваджуються з метою оптимізації транспортного сполучення та покращення зручності для пасажирів, особливо у вечірній час, коли мешканці повертаються з роботи або навчання.

Згідно з новим графіком, останні рейси автобуса №140е відправлятимуться з кінцевої зупинки «Вулиця Чоботарська (станція метро «Центральний ринок»)» о 22:00. Новий графік руху транспорту в Харкові діятиме як у робочі, так і у вихідні дні, що дозволить пасажирам користуватися громадським транспортом пізніше, ніж раніше.

У департаменті також зазначили, що нововведення спрямоване на покращення транспортної доступності центральних районів міста, а також на зменшення інтервалів руху у пікові години.

Детальний графік руху автобуса №140е із зазначенням часу відправлення з усіх зупинок та тривалості рейсів доступний для ознайомлення на офіційних ресурсах міської ради та Департаменту будівництва та шляхового господарства. Його також можна подивитись за посиланням.

Міська влада закликає пасажирів звертати увагу на оновлення розкладу й заздалегідь планувати свої поїздки відповідно до нового графіка.

