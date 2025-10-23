Городские власти призывают пассажиров обращать внимание на новый график движения транспорта в Харькове и заранее планировать свои поездки в соответствии с новым графиком.

Новый график движения транспорта в Харькове относится к нескольким популярным маршрутам, которыми пользуются жители города и гости, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

С 23 октября в городе вступит в силу новый график движения транспорта в Харькове, который касается автобуса №140е, обслуживающего один из самых популярных городских маршрутов. Об этом сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Как отметили в ведомстве, изменения вводятся с целью оптимизации транспортного сообщения и улучшения удобства пассажиров, особенно в вечернее время, когда жильцы возвращаются с работы или учебы.

Согласно новому графику, последние рейсы автобуса №140е будут отправляться с конечной остановки "Улица Чеботарская (станция метро "Центральный рынок")" в 22:00. Новый график движения транспорта в Харькове будет действовать как в рабочие, так и в выходные дни, что позволит пассажирам пользоваться общественным транспортом позже ранее.

В департаменте также отметили, что нововведение направлено на улучшение транспортной доступности центральных районов города, а также уменьшение интервалов движения в пиковые часы.

Подробный график движения автобуса №140е с указанием времени отправки со всех остановок и продолжительности рейсов доступен для ознакомления на официальных ресурсах городского совета и Департамента строительства и дорожного хозяйства. Его можно посмотреть по ссылке.

Городские власти призывают пассажиров обращать внимание на обновление расписания и заранее планировать свои поездки в соответствии с новым графиком.

