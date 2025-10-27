Компанія закликає пасажирів уважно стежити за новим графіком руху поїздів у Київській області на офіційних ресурсах «Укрзалізниці» та заздалегідь планувати свої поїздки.

Компанія-перевізник «Укрзалізниця» вводить новий графік руху поїздів у Київській області, проте зміни носять тимчасовий характер, пише Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці» в Телеграм.

Як зазначається у повідомленні перевізника, оновлення розкладу пов’язане з проведенням планових ремонтних робіт на окремих ділянках залізничних колій, що потребують технічного обслуговування.

Тимчасові зміни торкнуться маршрутів, які курсують у напрямках Фастова та Миронівки. Зокрема, до 31 жовтня буде змінено розклад вечірнього рейсу № 6239 сполученням Роток — Фастів-1. Відповідно до оновленого графіка, він вирушатиме з Ротока о 20:46 і прибуватиме до Фастова о 21:36. Для порівняння, раніше цей рейс відправлявся о 20:15 і прибував о 21:05. Таким чином, час руху зміщено на 31 хвилину пізніше, що дозволить залізничникам безпечно та безперешкодно виконати заплановані ремонтні роботи.

Крім того, з 3 по 9 листопада буде скориговано розклад денного рейсу № 6235 сполученням Миронівка — Фастів-1. Згідно з новим графіком, поїзд вирушатиме о 12:12 і прибуватиме до Фастова о 14:29. Раніше відправлення здійснювалося о 12:40, а прибуття — о 14:56, тобто час відправлення буде перенесено на 28 хвилин раніше.

В «Укрзалізниці» наголосили, що зміни мають тимчасовий характер і спрямовані виключно на забезпечення безпечного виконання технічних робіт. Ремонтні бригади проводитимуть комплекс заходів із модернізації та відновлення колій, що в перспективі має покращити якість перевезень і підвищити рівень безпеки пасажирів.

Компанія закликає пасажирів уважно стежити за новим графіком руху поїздів у Київській області на офіційних ресурсах «Укрзалізниці» та заздалегідь планувати свої поїздки, враховуючи зміни у часі відправлення та прибуття поїздів.

