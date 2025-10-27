Компания призывает пассажиров внимательно следить за новым графиком движения поездов в Киевской области на официальных ресурсах Укрзализныци и заранее планировать свои поездки.

Компания-перевозчик «Укрзализныця» вводит новый график движения поездов в Киевской области, однако изменения носят временный характер, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Укрзализныце» в Телеграмм.

Как отмечается в сообщении перевозчика, обновление расписания связано с проведением плановых ремонтных работ на отдельных участках железнодорожных путей, требующих технического обслуживания.

Временные изменения коснутся маршрутов, курсирующих по направлениям Фастова и Мироновки. В частности, до 31 октября будет изменено расписание вечернего рейса № 6239 сообщением Роток - Фастов-1. Согласно обновленному графику, он будет отправляться из Ротока в 20:46 и прибывать в Фастов в 21:36. Для сравнения, ранее этот рейс отправлялся в 20:15 и прибывал в 21:05. Таким образом, время движения смещено на 31 минуту позже, что позволит железнодорожникам безопасно и беспрепятственно выполнить планируемые ремонтные работы.

Кроме того, с 3 по 9 ноября будет скорректировано расписание дневного рейса № 6235 сообщением Мироновка - Фастов-1. Согласно новому графику поезд будет отправляться в 12:12 и прибывать в Фастов в 14:29. Ранее отправление осуществлялось в 12:40, а прибытие - в 14:56, то есть время отправления будет перенесено на 28 минут раньше.

В «Укрзализныце» отметили, что изменения носят временный характер и направлены исключительно на обеспечение безопасного выполнения технических работ. Ремонтные бригады будут проводить комплекс мероприятий по модернизации и восстановлению путей, что в перспективе должно улучшить качество перевозок и повысить безопасность пассажиров.

Компания призывает пассажиров внимательно следить за новым графиком движения поездов в Киевской области на официальных ресурсах «Укрзализныци» и заранее планировать свои поездки, учитывая изменения во время отправки и прибытия поездов.

