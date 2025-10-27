Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області змушує місцевих мешканців щоразу переглядати власні витрати та ретельно планувати бюджет.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зачепило мешканців кількох міст, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області офіційно зафіксовано у документі Козятинської міської ради. Востаннє вартість вивезення сміття змінювали ще у 2022 році, коли ціна складала 25 гривень 60 копійок.

Однак, у червні цього року міська рада знову заявила про намір переглянути розцінки, адже чинні цифри визнали економічно необґрунтованими. За цей період суттєво зросли мінімальна зарплата, прожитковий мінімум та вартість матеріалів, необхідних для утилізації відходів.

Тож з 1 серпня для мешканців багатоповерхівок встановлено середньозважену ціну у розмірі 37 гривень 62 копійки з особи на місяць. Для приватного сектору вартість становить 35 гривень 10 копійок.

Начальник управління ЖКГ Іван Вовкодав підтвердив, що конкурс на визначення виконавця провели у липні, і саме тоді КП «Чисте місто» подало оновлені розцінки.

В результаті, оплата за сміття зросла майже на половину, що стало відчутним для місцевих жителів. Мешканцям Козятина доводиться платити за вивіз сміття на 10–12 грн більше.

Не оминуло підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області й Калинівку. Там депутати міської ради ухвалили рішення підняти вартість водопостачання та водовідведення.

Нові ціни почали діяти з липня і виросли майже на 40 відсотків. Тепер для населення один кубометр коштує 67.20 грн, тоді як бюджетні установи платять понад 160.

