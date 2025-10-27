Жителям радять заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 29 по 30 жовтня в Кіровоградській області.

Через впроваджені масштабні ремонтні роботи введено графік відключення світла з 29 по 30 жовтня в Кіровоградській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 29 по 30 жовтня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. У вівторок, 29 числа, заплановані роботи з 8:00 до 17 години у населеному пункті ІНГУЛЬСЬКЕ на вулицях:

Байди, 1-3, 3а, 4-10, 12-14;

Садова, 1-2, 4-9, 14-18;

Степова, 1-10.

Вимкнення також стануться з 08:00 до 17:00 в населеному пункті ОЛЕКСАНДРІВКА, вулиці:

Шевченка, 104, 106, 108, 114, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158.

У четвер 30 числа, станеться виконання ремонтів на повітряній лінії електропередачі у місті КОСТЯНТИНІВКА. Так, з 8:00 до 19:00 не буде електроенергії на вулицях:

Братська, 8, 36, 38, 40, 44, 54, 56, 58, 66, 70, 72, 74;

Вишнева, 4, 8, 10, 13А, 23, 31, 33, 35, 37;

Голуба, 15, 17-18;

Лугова, 2, 4, 6, 10;

Садова, 2, 12;

Степова, 2, 5, 7;

Тиха, 1, 4-8, 10, 13, 16, 19;

Хліборобів, 2, 4-5, 7-9, 13, 17-18, 23, 25, 30;

Центральна, 2-3, 5-6, 8-12, 16-17, 19, 21, 24, 24а, 26, 28, 34, 36-38, 40, 42-46, 48, 50, 50а, 51-56, 58-65, 67, 69, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 115, 117.

Електроенергії не буде також з 09:00 до 20:00 у населеному пункті ОЛЕКСАНДРІЯ за адресами:

Верхній пров., 1-13, 15-17, 19;

Весняна, 1, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

Весняний пров., 1, 3, 5-7, 9-19, 21, 21а, 22-24, 242, 25-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

Володимирська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79-84, 84А, 85-87, 89-93, 95-97, 97А, 98-100, 102-108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130;

Елеваторна, 1-5, 7-17, 19-20;

Євгена Коновальця, 1;

Зоряна, 1, 1А, 3-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Липнева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Нижній пров., 1, 3-20;

Самійла Кішки пров., 1, 3-9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23;

Середній пров., 1-18.

