Дефіцит овочів у Дніпропетровській області цього сезону найпомітніше проявився на ринку помідорів, які залишаються основним інгредієнтом для приготування салатів, повідомляє Politeka.

Зростання цін на тепличні томати зумовлене скороченням врожайності у спеціалізованих господарствах, тоді як обмежена кількість продукції з відкритого ґрунту після завершення польового сезону додатково посилює тиск на ринок.

Протягом останнього тижня тепличні помідори подорожчали приблизно на 14%. Нині їхня ціна коливається від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара) залежно від якості, розміру та обсягів постачання. Виробники пояснюють підвищення вартості активним попитом із боку торговельних мереж і гуртових компаній, які нарощують закупівлі, готуючись до зменшення сезонної пропозиції. Завершення збору ґрунтових томатів також впливає на динаміку ціноутворення.

Попри подорожчання, експерти наголошують, що теплична продукція поки залишається доступною для більшості покупців. Поточна середня вартість приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року, що дещо знижує фінансове навантаження на домогосподарства.

Загалом дефіцит овочів у Дніпропетровській області визначає ситуацію на внутрішньому ринку: сезонні обмеження, менші врожаї та стабільно високий попит змушують громадян планувати закупівлі наперед і шукати доступніші варіанти. Водночас у регіоні діє програма підтримки, яка передбачає сертифікати на суму 440 гривень для придбання товарів у мережі АТБ, допомагаючи покривати базові потреби населення.

Отже, поточна ситуація демонструє, як дефіцит впливає на ціни, доступність продукції та споживчу поведінку, тоді як державні ініціативи частково компенсують наслідки для найбільш уразливих категорій громадян.

Джерело: EastFruit

