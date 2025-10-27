В целом, дефицит овощей в Днепропетровской области определяет ситуацию на внутреннем рынке.

Дефицит овощей в Днепропетровской области в этом сезоне заметнее всего проявился на рынке помидоров, которые остаются основным ингредиентом для приготовления салатов, сообщает Politeka.

Рост цен на тепличные томаты обусловлен сокращением урожайности в специализированных хозяйствах, тогда как ограниченное количество продукции по открытому грунту после завершения полевого сезона дополнительно усиливает давление на рынок.

За последнюю неделю тепличные помидоры подорожали примерно на 14%. В настоящее время их цена колеблется от 35 до 55 гривен за килограмм (0,85–1,33 доллара) в зависимости от качества, размера и объемов снабжения. Производители объясняют повышение стоимости активным спросом со стороны торговых сетей и оптовых компаний, наращивающих закупки, готовясь к уменьшению сезонного предложения. Завершение сбора грунтовых томатов также оказывает влияние на динамику ценообразования.

Несмотря на подорожание, эксперты подчеркивают, что тепличная продукция пока остается доступной для большинства покупателей. Текущая средняя стоимость примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024, что несколько снижает финансовую нагрузку на домохозяйства.

В целом дефицит овощей в Днепропетровской области определяет ситуацию на внутреннем рынке: сезонные ограничения, меньшие урожаи и стабильно высокий спрос заставляют граждан планировать закупки вперед и искать более доступные варианты. В регионе действует программа поддержки, которая предусматривает сертификаты на сумму 440 гривен для приобретения товаров в сети АТБ, помогая покрывать базовые потребности населения.

Следовательно, текущая ситуация демонстрирует, как дефицит влияет на цены, доступность продукции и потребительское поведение, тогда как государственные инициативы частично компенсируют последствия наиболее уязвимых категорий граждан.

Источник: EastFruit

