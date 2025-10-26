У ДТЕК почали попереджати мешканців Київської області про локальні графіки відключення світла на період із 27 жовтня по 2 листопада 2025 року.

Локальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням профілактичних робіт у мережах, діятимуть у Київській області з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року, пише Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, в понеділок, 27 жовтня, графіки відключення світла будуть застосовувати в таких населених пунктах області:

Переяслав (вул. Гаяринська, Городищенська, Квітки-Основ’яненка, Козацька, Лесика Анатолія, Міщанська, Петропавлівська, Підварська, Потапенка Ярослава, пров. 1-ий Підварський) – з 8:30 до 19:00;

Лубʼянка, Бородянка (Бучанська, Макарівська, Селекційна, Семашка, пров. Липовий) – з 8:30 до 18:30;

Козин (Весняна, Зарічна, Іржавська, Берегова, Лугова, Миру, Нова, Старокиївська, Урочище Козин, пров. Зоряний, ж/м "Козинський", СТ "Міжріччя-1") – з 8:30 до 19:30;

Кагарлик (Європейська, Ставкова, Саксаганського, Квітки Цісик), Антонівка (Вишнева, Дружби, Шевченка, Київська) – з 8:30 до 18:30.

Крім того, у межах Кагарлицької громади на 27.10 заплановано тривале знеструмлення з 00:00 до 23:59 в селах Воронівка, Халча та Демівщина (частково), повідомляє Politeka.

У селі Богданівка Великодимерської громади графіки відключення світла діятимуть протягом двох днів, у понеділок і вівторок, з 9 до 19 години для будинків по вулицях Будівельна, Освітянська, Парникова, Богдана Хмельницього, провулку Лучовий.

Про інші планові знеструмлення в Київській області на період із 27 жовтня по 2 листопада енергетики оголосить пізніше. А за інформацією про стабілізаційні та аварійні обмеження електропостачання стежте на офіційних сторінках ДТЕК.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про погіршення ситуації з дефіцитом продуктів: чого чекати найближчим часом.

Також Politeka повідомляла про новий графік руху транспорту: що зміниться для пасажирів у листопаді.

Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги.