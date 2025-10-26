Графік відключення світла на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Чернігівській області охоплює кілька населених пунктів громади.

Графік відключення світла на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Чернігівській області передбачає проведення планових робіт у межах Остерської громади Чернігівського району, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті самої громади.

27 жовтня 2025 року з 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово призупинено через виконання ремонтних заходів на повітряній лінії електропередачі. Відключення стосуватиметься міста Остер, де без напруги залишаться ділянки на вулицях А.О. Грановського, Бондарівській, Будівельників, Б. Хмельницького.

А також: Воскресенській, Героїв 66-ї бригади, Грушевського, Деснянській, Дніпровської флоталії, Довженка, Зайцева, Затишній, Ковальській, Коцюбинського, Миру, Незалежності, Низовій, Оболонській, Овчарова, Партизанській, Родини Птухи, Соломії Крушельницької, Хутірській, Шевченка, Ярослава Мудрого та інших. Також до списку входить провулок Родини Птухи.

Наступного дня, 28 числа, у Крехаєві заплановані аналогічні технічні дії з 09:00 до 17:00. Відключення торкнеться об’єктів на Березневій, Гайовій, Європейській, Київській, Лисинівській, Лісовій, Партизанській, Садовій, Свято-Троїцькій вулицях і провулку Лісовому.

30 числа роботи продовжаться, охопивши окремі частини Остра: Воскресенську, Миру, Незалежності. У цей же день енергопостачання призупинять у Євминці, на Київській та Насосній, а також у Крехаєві на низці адрес, серед яких 1 Травня, Богданенка, Деснянська, Лугова, Лісова, Партизанська, Рожок, Свято-Троїцька, Шевченка та низка провулків.

31 жовтня заплановано ще одне вимкнення, яке триватиме у стандартному проміжку — з 09:00 до 17:00. Того дня технічні бригади працюватимуть на повітряних лініях, що живлять Остер і прилеглі території. Згідно з оновленими даними, графік відключення світла на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Чернігівській області охоплює кілька населених пунктів громади, де проводитимуться профілактичні заходи для підтримання стабільності електропередачі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області: що варто зробити для отримання виплат

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: коли і кому чекати змін