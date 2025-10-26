Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі спрямована на забезпечення підтримки найбільш потребуючих громадян.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається в межах програми підтримки «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», повідомляє Politeka.

Як зазначають представники благодійної організації «Карітас» у своєму Телеграм-каналі, збір заяв уже розпочато. Проєкт орієнтований на домогосподарства, які після 24 лютого 2022 року зазнали незначних пошкоджень під час обстрілів. Координатори радять мешканцям не відкладати подання документів, адже це дає можливість потрапити до списку учасників і отримати підтримку.

Участь у програмі можуть брати жителі населених пунктів, де ситуація з безпекою є відносно стабільною. Однією з ключових умов є рівень доходу: допомога призначається тим, у кого середній місячний дохід на одного члена родини не перевищує 6318 гривень або якщо хтось із сім’ї втратив роботу.

До переліку отримувачів не потрапляють люди, які вже скористалися державною чи благодійною фінансовою підтримкою або отримували ремонт житла від інших структур. Під час розгляду анкет перевагу мають соціально вразливі категорії населення — особи з інвалідністю, тяжкохворі, самотні пенсіонери старше шістдесяти років, багатодітні родини, одинокі матері, вагітні жінки та мами з малюками до трьох років.

Подати заявку можуть власники помешкань із пошкодженими дахами, дверима чи вікнами. Для цього потрібно заповнити анкету в онлайн-форматі. Після реєстрації з кандидатом зв’язується представник програми та пояснює подальші кроки. У разі потреби додаткову інформацію можна уточнити, зателефонувавши за номерами: 0672598040 або 0753558829.

