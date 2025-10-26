Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в рамках программы поддержки "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине", сообщает Politeka.

Как отмечают представители благотворительной организации Каритас в своем Телеграмм-канале, сбор заявлений уже начат. Проект ориентирован на домохозяйства, которые после 24 февраля 2022 года получили незначительные повреждения во время обстрелов. Координаторы советуют жителям не откладывать представление документов, ведь это позволяет попасть в список участников и получить поддержку.

Участие в программе могут принимать жители населенных пунктов, где ситуация с безопасностью относительно стабильна. Одним из ключевых условий является уровень дохода: помощь назначается тем, у кого средний месячный доход на одного члена семьи не превышает 6318 гривен, или если кто-то из семьи потерял работу.

В список получателей не попадают люди, которые уже воспользовались государственной или благотворительной финансовой поддержкой или получали ремонт жилья от других структур. При рассмотрении анкет преимущество имеют социально уязвимые категории населения - лица с инвалидностью, тяжелобольные, одинокие пенсионеры старше шестидесяти лет, многодетные семьи, одинокие матери, беременные женщины и мамы с малышами до трех лет.

Подать заявку могут владельцы квартир с поврежденными крышами, дверями или окнами. Для этого необходимо заполнить анкету в онлайн-формате. После регистрации с кандидатом связывается представитель программы и объясняет дальнейшие шаги. В случае необходимости дополнительную информацию можно уточнить, позвонив по телефонам: 0672598040 или 0753558829.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье направлена ​​на обеспечение поддержки наиболее нуждающихся граждан.

