У Запоріжжі зафіксовано подорожчання продуктів протягом останнього місяця, повідомляє Politeka.

Таку інформацію підтверджують дані з порталу Мінфін.

Гречка вагою один кілограм нині коштує в середньому 41,83 грн. У Auchan її можна придбати за 34,90, Novus пропонує 38,39, Megamarket — 52,20. Порівняно з вереснем середня вартість піднялася на 7,93. Щоденні дані свідчать про поступове зростання: кінцем вересня вона становила 33,90–38,55, а 21 жовтня — 41,83.

Манка «Хуторок» у фасуванні 800 грамів продається в середньому за 37,18 грн. У Megamarket її ціна досягла 40 гривень, Metro — 34,56, Novus — 36,99. Зростання за минулий місяць склало 1,41. Щоденні показники свідчать, що вартість стабілізувалася з 15 по 21 жовтня на рівні 37,18.

Пшоно 1 кілограм коштує 25,87 грн у середньому. Auchan пропонує 26,90, Megamarket — 26,50, Metro — 24,20. Середня ціна зросла на 1,43 гривню порівняно з вересневими значеннями. Індекс споживчих цін показує, що протягом останнього місяця пшоно піднялося з 24,43 гривень до 25,87.

Отже, подорожчання продуктів у Запоріжжі стосується різних видів круп. Найбільший приріст у гречки, менший — у манки та пшона. Коливання вартості між магазинами залишається помітним: покупці спостерігають різницю на кілька гривень за один і той же товар. Ці тенденції свідчать, що базові бакалійні продукти продовжують дорожчати, що слід враховувати при плануванні сімейного бюджету.

До слова, у Запоріжжі українці також мають можливість отримати продукти безкоштовно. Для цього потрібно надати оригінали документів.

