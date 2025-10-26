В Запорожье зафиксировано подорожание продуктов за последний месяц, сообщает Politeka.

Такую информацию подтверждают данные с портала Минфин .

Гречка весом в один килограмм сейчас стоит в среднем 41,83 грн. У Auchan ее можно приобрести за 34,90, Novus предлагает 38,39, Megamarket – 52,20. По сравнению с сентябрем средняя стоимость поднялась на 7,93. Ежедневные данные свидетельствуют о постепенном росте: в конце сентября она составляла 33,90-38,55, а 21 октября - 41,83.

Манка "Хуторок" в фасовке 800 граммов продается в среднем за 37,18 грн. В Megamarket ее цена достигла 40 гривен, Metro – 34,56, Novus – 36,99. Рост за прошлый месяц составил 1,41. Ежедневные показатели свидетельствуют о том, что стоимость стабилизировалась с 15 по 21 октября на уровне 37,18.

Пшено 1 килограмм стоит 25,87 грн в среднем. Auchan предлагает 26,90, Megamarket – 26,50, Metro – 24,20. Средняя цена выросла на 1,43 гривны по сравнению с сентябрьскими значениями. Индекс потребительских цен показывает, что за последний месяц пшено поднялось с 24,43 гривен до 25,87.

Следовательно, подорожание продуктов в Запорожье касается разных видов круп. Наибольший прирост у гречихи, меньший – у манки и пшена. Колебания стоимости между магазинами остается заметным: покупатели наблюдают разницу в несколько гривен за один и тот же товар. Эти тенденции свидетельствуют о том, что базовые бакалейные продукты продолжают дорожать, что следует учитывать при планировании семейного бюджета.

К слову, в Запорожье у украинцев также есть возможность получить продукты бесплатно. Для этого нужно предоставить подлинники документов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области: когда включат батареи.

Также Politeka сообщала, График отключения света в октябре 2025 года в Запорожской области: сделано предупреждение.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Запорожской области: кто заплатит больше.