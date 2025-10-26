Ця грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачена в межах державної програми «Тепла зима».

Напередодні початку опалювального сезону уряд готує впровадження разової грошової допомоги у Дніпропетровській області у розмірі 6 500 гривень, пише Politeka.net.

Ця фінансова допомога передбачена в межах державної програми «Тепла зима», метою якої є підтримка найбільш уразливих верств населення в умовах зростання витрат на енергоносії та складної економічної ситуації.

Відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України уже винесено на громадське обговорення. Після його затвердження держава розпочне реалізацію програми, яка охопить кілька категорій громадян, що потребують додаткової уваги та підтримки.

Згідно з попереднім планом, грошову допомогу отримають:

одинокі пенсіонери, які мають надбавку на догляд і не отримують іншої соціальної підтримки;

особи з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб;

батьки дітей із малозабезпечених або переселених сімей, а також опікуни, які виховують таких дітей.

Отримані кошти будуть перераховані на спеціальний банківський рахунок або на «Дія.Картку». Згідно з урядовими умовами, ці гроші можна буде використати протягом 180 днів після їх зарахування. Передбачається, що виплати можна буде спрямувати на придбання палива, оплату комунальних послуг, ліків або інших необхідних витрат, пов’язаних із підготовкою до холодного сезону.

Крім програми «Тепла зима», уряд нагадує, що в Україні діє й окрема ініціатива підтримки внутрішньо переміщених осіб. Ця програма спрямована на допомогу людям, які втратили житло або були змушені покинути свої домівки через бойові дії.

Відповідно до плану, переселенці, які мають житлові субсидії або пільги, але не отримували фінансової допомоги від міжнародних організацій, зможуть скористатися додатковою державною підтримкою. Зокрема, їм буде надано можливість придбати тверде паливо для обігріву житла в опалювальний сезон.

Як зазначила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, середній розмір такої грошової допомоги у Дніпропетровській області становитиме 8 тисяч гривень.

