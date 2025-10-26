Эта денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрена в рамках государственной программы «Теплая зима»,.

В преддверии начала отопительного сезона правительство готовит внедрение разовой денежной помощи в Днепропетровской области в размере 6 500 гривен, пишет Politeka.net.

Эта финансовая поддержка предусмотрена в рамках государственной программы «Теплая зима», целью которой является поддержание наиболее уязвимых слоев населения в условиях роста расходов на энергоносители и сложной экономической ситуации.

Соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины уже вынесен на общественное обсуждение. После его утверждения государство приступит к реализации программы, которая охватит несколько категорий граждан, требующих дополнительного внимания и поддержки.

Согласно предварительному плану, денежную помощь получат:

одинокие пенсионеры, которые имеют прибавку по уходу и не получают другой социальной поддержки;

лица с инвалидностью I группы из внутренне перемещенных лиц;

родители детей из малообеспеченных или переселенных семей, а также опекуны, воспитывающие таких детей.

Вырученные средства будут перечислены на специальный банковский счет или на «Действие.Карту». Согласно правительственным условиям эти деньги можно будет использовать в течение 180 дней после их зачисления. Предполагается, что выплаты можно будет направить на приобретение топлива, оплату коммунальных услуг, лекарств или других необходимых расходов, связанных с подготовкой к холодному сезону.

Кроме программы «Теплая зима» правительство напоминает, что в Украине действует и отдельная инициатива поддержки внутренне перемещенных лиц. Эта программа направлена ​​на помощь людям, потерявшим жилье или вынужденным покинуть свои дома из-за боевых действий.

Согласно плану, переселенцы, имеющие жилищные субсидии или льготы, но не получавшие финансовую помощь от международных организаций, смогут воспользоваться дополнительной государственной поддержкой. В частности, им будет предоставлена ​​возможность купить твердое топливо для обогрева жилья в отопительный сезон.

Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, средний размер такой денежной помощи в Днепропетровской области составит 8 тысяч гривен.

