У Київській області пенсіонери можуть отримати державну грошову допомогу у вигляді спеціальних виплат, проте право на них мають лише окремі категорії літніх людей, повідомляє Politeka.

Як наголошують у Пенсійному фонді України, починаючи з жовтня 2025 року уряд розширив перелік осіб, які можуть претендувати на базову грошову пыдтримку в регіоні.

Спочатку програмою могли скористатися лише певні категорії населення:

малозабезпечені, які отримують державну соціальну допомогу;

одинокі матері, що отримують допомогу на дітей;

багатодітні, які мають право на виплати на дітей;

сім’ї з дітьми, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме.

З жовтня до списку додали ще дві важливі категорії:

громадяни, які не мають права на пенсію, але отримують державну соціальну пыдтримку;

особи з інвалідністю.

Як розраховується

Сума грошової допомоги визначається індивідуально для кожної сім’ї. Вона розраховується як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним доходом родини.

Виплати нараховуються за такими правилами:

100% базової величини (4500 гривень) — на першого члена сім’ї, який подає заяву;

100% баз. вел. — на кожну дитину до 18 років, а також на особу з інвалідністю I або II групи;

70% баз. вел. — на кожного наступного члена сім’ї.

Для громадян, які досягли пенсійного віку (60 років), але не мають достатнього страхового стажу, розмір її розраховується пропорційно тривалості їхнього стажу:

менше 10 років — 53% від базової величини, тобто 2385 гривень;

від 10 до 20 років — 62%, або 2790 гривень;

від 20 до 30 років — 70%, тобто 3150 гривень;

понад 30 років — 88%, або 3960 гривень.

Як оформити виплати

Подати заяву на отримання базової грошової допомоги можна двома способами:

Особисто — через найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України;

Онлайн — через портал «Дія», де доступна електронна послуга для оформлення.

