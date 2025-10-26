Подать заявление на получение базовой денежной помощи в Киевской области можно двумя способами.

В Киевской области пенсионеры могут получить государственную денежную помощь в виде специальных выплат, однако право на них имеют только отдельные категории престарелых, сообщает Politeka.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, начиная с октября 2025 года правительство расширило перечень лиц, которые могут претендовать на базовую денежную поддержку в регионе.

Первоначально программой могли воспользоваться только определенные категории населения:

малообеспеченные, получающие государственную социальную помощь;

одинокие матери, получающие пособие на детей;

многодетные, имеющие право на выплаты на детей;

семейства с детьми, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства которых неизвестно.

С октября к списку добавили еще две важные категории:

граждане, не имеющие права на пенсию, но получающие государственную социальную поддержку;

лица с инвалидностью.

Как рассчитывается

Сумма денежного пособия определяется индивидуально для каждой семьи. Она рассчитывается как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным доходом семьи.

Выплаты начисляются по следующим правилам:

100% базовой величины (4500 гривен) — на первого члена семьи, подающего заявление;

100% баз. вел. - на каждого ребенка до 18 лет, а также на человека с инвалидностью I или II группы;

70% баз. вел. – на каждого следующего члена семьи.

Для граждан, достигших пенсионного возраста (60 лет), но не имеющих достаточного страхового стажа, размер его рассчитывается пропорционально продолжительности их стажа:

менее 10 лет - 53% от базовой величины, то есть 2385 гривен;

от 10 до 20 лет - 62%, или 2790 гривен;

от 20 до 30 лет - 70%, то есть 3150 гривен;

более 30 лет - 88%, или 3960 гривен.

Как оформить выплаты

Подать заявление на получение базовой денежной помощи можно двумя способами:

Лично через ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Онлайн – через портал «Дия», где доступна электронная услуга для оформления.

