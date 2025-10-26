В Киевской области пенсионеры могут получить государственную денежную помощь в виде специальных выплат, однако право на них имеют только отдельные категории престарелых, сообщает Politeka.
Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, начиная с октября 2025 года правительство расширило перечень лиц, которые могут претендовать на базовую денежную поддержку в регионе.
Первоначально программой могли воспользоваться только определенные категории населения:
- малообеспеченные, получающие государственную социальную помощь;
- одинокие матери, получающие пособие на детей;
- многодетные, имеющие право на выплаты на детей;
- семейства с детьми, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства которых неизвестно.
С октября к списку добавили еще две важные категории:
- граждане, не имеющие права на пенсию, но получающие государственную социальную поддержку;
- лица с инвалидностью.
Как рассчитывается
Сумма денежного пособия определяется индивидуально для каждой семьи. Она рассчитывается как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным доходом семьи.
Выплаты начисляются по следующим правилам:
- 100% базовой величины (4500 гривен) — на первого члена семьи, подающего заявление;
- 100% баз. вел. - на каждого ребенка до 18 лет, а также на человека с инвалидностью I или II группы;
- 70% баз. вел. – на каждого следующего члена семьи.
Для граждан, достигших пенсионного возраста (60 лет), но не имеющих достаточного страхового стажа, размер его рассчитывается пропорционально продолжительности их стажа:
- менее 10 лет - 53% от базовой величины, то есть 2385 гривен;
- от 10 до 20 лет - 62%, или 2790 гривен;
- от 20 до 30 лет - 70%, то есть 3150 гривен;
- более 30 лет - 88%, или 3960 гривен.
Как оформить выплаты
Подать заявление на получение базовой денежной помощи можно двумя способами:
- Лично через ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- Онлайн – через портал «Дия», где доступна электронная услуга для оформления.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ежемесячно обещают платить до 34 тысяч.
Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: где будет проходить выдача помощи.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: условия и порядок получения.