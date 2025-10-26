Безкоштовне житло для ВПО з 1 листопада у Києві зможуть отримати більше людей завдяки новим програмам, тож розповідаємо деталі.

Безкоштовне житло для ВПО з 1 листопада у Києві передбачене державною програмою, яку підготувало Міністерство соціальної політики, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті відомства, мета даної ініціативи полягає у тому, щоб забезпечити переселенців, які перебувають у складних життєвих обставинах, тимчасовим і комфортним місцем проживання.

Безкоштовне житло для ВПО з 1 листопада у Києві отримабть ті, хто опинився без даху над головою або проживає у санаторіях і хоче переїхати до сільської місцевості.

Міністерство планує провести опитування серед таких громадян, аби зрозуміти, де саме вони хотіли б оселитися. Це допоможе розробити ефективну систему розселення, враховуючи побажання людей та наявні ресурси громад.

Відомство також розглядає варіанти підтримки сільських територій, де є житлові приміщення, готові для облаштування внутрішньо переміщених осіб.

Окрім цього, планується ще один напрям, який передбачає безкоштовне житло для ВПО з 1 листопада у Києві для людей, що після тривалого медсестринського догляду потребують додаткової допомоги.

Для них передбачено проживання у спеціально підготовлених приміщеннях строком до одного року. Це дозволить таким людям адаптуватися до нових умов життя та поступово відновити самостійність.

У межах цієї послуги люди отримають прихисток з усіма необхідними умовами, змогу самостійно готувати їжу, підтримку у веденні домашнього господарства, допомогу у вирішенні побутових питань, а також супровід від соціальних працівників і фахівців різних служб.

