Бесплатное жилье для ВПЛ с 1 ноября в Киеве смогут получить больше людей благодаря новым программам, так что рассказываем детали.

Бесплатное жилье для ВПЛ с 1 ноября в Киеве предусмотрено государственной программой, которую подготовило Министерство социальной политики, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте ведомства, цель данной инициативы состоит в том, чтобы обеспечить переселенцев, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, временным и комфортным местожительством.

Бесплатное жилье для ВПЛ с 1 ноября в Киеве получат те, кто оказался без крова или проживает в санаториях и хочет переехать в сельскую местность.

Министерство планирует провести опрос среди таких граждан, чтобы понять, где именно они хотели бы поселиться. Это поможет разработать эффективную систему расселения с учетом пожеланий людей и имеющихся ресурсов общин.

Ведомство также рассматривает варианты поддержки сельских территорий, где есть жилые помещения, готовые для обустройства внутри перемещенных лиц.

Кроме этого, планируется еще одно направление, которое предусматривает бесплатное жилье для ВПЛ с 1 ноября в Киеве для людей, которые после длительного медсестринского ухода нуждаются в дополнительной помощи.

Для них предусмотрено проживание в специально подготовленных помещениях на срок до одного года. Это позволит таким людям адаптироваться к новым условиям жизни и постепенно восстановить самостоятельность.

В рамках этой услуги люди получат приют со всеми необходимыми условиями, возможность самостоятельно готовить еду, поддержку в ведении домашнего хозяйства, помощь в решении бытовых вопросов, а также сопровождение от социальных работников и специалистов разных служб.

