Введення нового графіка руху поїздів у Києві зробить пересування столицею більш зручним для місцевих жителів.

З 23 жовтня запроваджується новий графік руху поїздів у Києві, повідомляє Politeka.

Як інформують в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів у Києві дозволяє Київській кільцевій електричці курсувати за повним маршрутом без обмежень, з’єднуючи правий та лівий береги.

Пасажири зможуть скористатися відновленим сполученням протягом десяти днів.

Згідно з повідомленням "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів у Києві передбачає такі умови: у пікові години потяги курсуватимуть щопівгодини, а в будні дні поза піком та у вихідні - щогодини.

Відновлення повного маршруту Київської кільцевої електрички з 23 жовтня до 2 листопада дасть змогу мешканцям столиці швидше пересуватися містом. У період дії нововведень місцеві жителі зможуть планувати свої поїздки без додаткових обмежень і пересадок.

Водночас варто звернути увагу, що з 3 листопада по 13 грудня триватимуть ремонтні роботи на мосту між станціями Почайна та Райдужний. Через це маршрут електрички знову буде змінено, і пасажирам доведеться враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок.

Раніше також повідомлялося, що з 20 жовтня під час оголошення повітряної тривоги обмежується проїзд через Подільський міст. Це стосується транспорту, яких їде з правого на лівий берег Дніпра.

Впровадження такої заборони відбувається за рішенням Ради оборони столиці і забезпечується патрульною поліцією. Автобуси, які зазвичай курсують через міст, змінюватимуть маршрути на час дії тривог.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.