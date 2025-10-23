Введение нового графика движения поездов в Киеве сделает передвижение по столице более удобным для местных жителей.

С 23 октября вводится новый график движения поездов в Киеве, сообщает Politeka.

Как информируют в официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци", новый график движения поездов в Киеве позволяет Киевской кольцевой электричке курсировать по полному маршруту без ограничений, соединяя правый и левый берега.

Пассажиры смогут воспользоваться восстановленным сообщением в течение 10 дней.

Согласно сообщению "Укрзализныци", новый график движения поездов в Киеве предусматривает следующие условия: в пиковые часы электропоезда будут курсировать каждые полчаса, а в будние дни вне пика и в выходные - каждый час.

Восстановление полного маршрута Киевской кольцевой электрички с 23 октября по 2 ноября позволит жителям столицы быстрее передвигаться по городу. В период действия новшеств местные жители смогут планировать свои поездки без дополнительных ограничений и пересадок.

В то же время следует обратить внимание, что с 3 ноября по 13 декабря будут продолжаться ремонтные работы на мосту между станциями Почайна и Радужный. Поэтому маршрут электрички снова будет изменен, и пассажирам придется учитывать временные ограничения при планировании поездок.

Ранее также сообщалось, что с 20 октября во время оглашения воздушной тревоги ограничивается проезд через Подольский мост. Это касается транспорта, едущего с правого на левый берег Днепра.

Внедрение такого запрета производится по решению Совета обороны столицы и обеспечивается патрульной полицией. Автобусы, обычно курсирующие через мост, будут менять маршруты на время действия тревог.

